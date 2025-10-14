Xavi sẽ nhận lời dẫn dắt MU

Giờ đây, Mendieta, người từng sát cánh cùng Xavi trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha , đã bày tỏ niềm tin rằng ban lãnh đạo MU có thể bổ nhiệm nhà vô địch World Cup 2010. "Tôi nghĩ nếu đó là dự án ở MU phù hợp, Xavi sẽ bị thu hút", Mendieta, "Ai mà không muốn huấn luyện ở Ngoại hạng Anh?

Ai mà không muốn huấn luyện Manchester United, ngay cả khi đội bóng đang trong thời kỳ khó khăn? Xavi đã giành được những danh hiệu tại Barca trong một giai đoạn lịch sử rất đặc biệt của CLB và anh ấy đã thay đổi điều đó. Tất nhiên, Xavi không hiểu Manchester United như hiểu Barca, nhưng anh ấy đã ở đó, và anh ấy biết mình có khả năng làm được những điều đó.

Vì vậy, nếu dự án này có vẻ phù hợp với Xavi, tôi chắc chắn anh ấy sẽ nhận lời. Anh ấy đã chuẩn bị từ trước, chờ đợi cơ hội đến. Tôi biết Xavi đã có một vài lựa chọn để trở thành HLV, nhưng đó không phải là dự án phù hợp. Tôi nghĩ đối với một HLV như Xavi, điều quan trọng là dự án, chứ không chỉ là lịch sử và CLB.

Nhiều người đã do dự về việc Xavi dẫn dắt Barca, vì anh ấy chỉ mới ở Qatar làm HLV trong thời gian ngắn. Mọi người nghĩ rằng Xavi chưa sẵn sàng, nhưng rồi anh ấy đã giành chức vô địch La Liga và Siêu cúp ngay trong mùa giải đầu tiên. Tôi nghĩ bóng đá đã thay đổi rất nhiều. Các HLV và cầu thủ có xu hướng thích nghi.

Nó ở cấp độ cực kỳ cao và diễn ra nhanh hơn rất nhiều vì mọi người đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Có nhiều công cụ hơn để các HLV có thể hiểu rõ hơn, nắm bắt được những gì đang diễn ra ở các CLB khác và với các cầu thủ khác. Xavi có nền tảng riêng để hiểu và phân tích tình hình. Vì vậy, dù anh ấy đến bất cứ đâu, có thể là Manchester United, thì chắc chắn anh ấy sẽ sẵn sàng cho công việc mình đảm nhận".