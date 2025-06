Xanh SM tham gia thị trường dịch vụ giao đồ ăn

Hơn 2.000 nhà hàng trong mạng lưới đều phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như sự đồng bộ về tiêu chuẩn dịch vụ. Tất cả nhà cung cấp tham gia hệ thống đều phải có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp; cam kết cung cấp món ăn theo đúng hình ảnh quảng cáo, được chế biến cẩn trọng, giữ trọn vẹn hương vị và hợp vệ sinh.