Xăng E10: Lợi - hại ra sao khi sử dụng cho ô tô?

Việc chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10 đang dần trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần hiểu rõ cả những ưu điểm và hạn chế của loại nhiên liệu này trước khi quyết định sử dụng.

Lợi ích của xăng E10 là gì?

Xăng E10 là loại nhiên liệu pha trộn giữa 90% xăng khoáng và 10% ethanol sinh học – một loại cồn có nguồn gốc từ nguyên liệu tái tạo như ngô, mía hoặc sắn. Đây được xem là một giải pháp thay thế thân thiện với môi trường, giúp giảm phát thải khí nhà kính trong ngành giao thông vận tải.

Xăng E10 đã được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trong những năm qua. Ảnh: C&T News

Ethanol có chỉ số Octane rất cao (trên 100), giúp tăng trị số Octane tổng thể của xăng E10. Nhờ đó, quá trình đốt cháy trong buồng đốt diễn ra đều và ổn định hơn, hạn chế hiện tượng kích nổ (gõ máy), nâng cao hiệu suất động cơ.

Ngoài ra, có khả năng hòa tan cặn bẩn, giúp làm sạch muội than tích tụ trong buồng đốt và ống dẫn nhiên liệu, từ đó duy trì hiệu suất và kéo dài tuổi thọ động cơ. Cuối cùng, do sử dụng ethanol sinh học rẻ hơn so với xăng khoáng, giá bán lẻ xăng E10 thường thấp hơn các loại xăng cao cấp như A95 hoặc A98.