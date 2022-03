Xác nhận F0 hoàn thành cách ly, mỗi nơi mỗi kiểu

Tuy nhiên hiện nay, mỗi trạm một cách làm khiến người dân bối rối, nhất là các gia đình có con em là F0.

Chị P.H, phụ huynh học sinh đề xuất, nếu việc cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly chỉ mang tính thủ tục thì trạm y tế và nhà trường nên ... bỏ qua.

“Tại sao nhà trường không để bố mẹ quay clip test nhanh giống như các trạm y tế đang làm? Cô giáo chỉ cần xác nhận là con chúng tôi có thể đi học. Nếu đến trạm y tế mà báo miệng cũng có giấy thì rõ ràng việc này làm mất công sức của phụ huynh và nhân viên y tế”, chị H. nói.

Nhận định về tình hình trên, PGS.TS Vũ Minh Phúc, Đại học Y dược TP.HCM cho rằng, việc quá tải ở các trạm y tế TP.HCM hiện nay là do vấn đề nằm ngoài chuyên môn.

“Chắc chắn F0 không đến Trạm y tế để cấp cứu hay vì trở nặng. Người đến trạm bây giờ là để xin giấy tờ hoàn thành cách ly, giấy xác nhận để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội, học sinh có giấy xác nhận để đi học. Trong khi đó nhân sự của trạm rất ít.

Vậy sự quá tải đó là do các quy định rườm rà chúng ta đặt ra, không phải do Covid-19, không phải do chuyên môn”.

PGS Vũ Minh Phúc cũng lưu ý, tới đây, việc tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi có trách nhiệm rất lớn của các trạm y tế. Nếu không cắt giảm những công việc hành chính không cần thiết, nhân viên y tế có thể sẽ tiếp tục rơi vào cảnh dồn việc, đuối sức như vừa qua.

Linh An