Xác minh vụ tài xế xe công nghệ bị người đi xe máy đánh gãy sống mũi

Ngày 17-8, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đi xe máy té ngã ngay trước đầu một ô tô. Sau đó, người đi xe máy lao vào tấn công vào mặt nam tài xế lái ô tô.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Trường Chinh, đoạn gần giao lộ Hà Bá Tường (phường Bảy Hiền, TP.HCM) rạng sáng ngày 17-8. Nạn nhân là anh NVT (30 tuổi, ngụ TP.HCM), tài xế lái xe dịch vụ.