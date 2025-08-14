Xác minh vụ người đàn ông bị cô gái truy đuổi vì có hành vi sàm sỡ trên Metro

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an phường Bến Thành đã có mặt, đưa C., chị P. cùng một số nhân chứng về làm việc để lấy lời khai.

Khi khám xét người và ba lô của C., công an thu giữ một số thẻ, giấy tờ sinh viên nghi là giả mạo để ra vào một số trường đại học.

Trước đó, vào chiều tối cùng ngày, vụ việc này đã lan truyền trên mạng xã hội. Người đăng tải thông tin cho hay, cô cũng từng bị C. sàm sỡ khi đi trên tàu Metro. Do đó khi gặp lại, thấy C. giở trò với cô gái khác thì cô đã quay, chụp lại diễn biến vụ việc.

Hiện công an đang lấy lời khai, trích xuất camera để làm rõ về hành vi của C.