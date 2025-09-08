Xác minh vụ 2 ô tô đậu giữa đường, 4 người lao vào đánh nhau ở TPHCM

Hôm nay (9/8), Công an phường Khánh Hội phối hợp Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM đang xác minh, làm rõ vụ 2 ô tô đậu chắn giữa đường Nguyễn Hữu Hào, phường Khánh Hội, sau đó 4 người lao vào ẩu đả, gây ùn ứ giao thông.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 1 phút, ghi lại từ camera hành trình của một ô tô di chuyển trên đường Nguyễn Hữu Hào. Khi tới trước số 2 đường Nguyễn Hữu Hào, phương tiện qua lại gặp khó khăn vì ở làn đối diện có 2 ô tô, gồm: 1 xe cá nhân và 1 xe dịch vụ, dừng giữa đường, cùng nhóm người đang lớn tiếng tranh cãi.