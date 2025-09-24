Xác minh việc vinh danh phụ huynh học sinh theo bậc kim cương - vàng - bạc - đồng

Nhiều ý kiến trên mạng cho rằng việc xếp hạng phụ huynh như vậy không phù hợp môi trường giáo dục, vì điều kiện kinh tế mỗi gia đình khác nhau.

Liên quan đến thông tin trên, bà Lưu Phương Anh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Yên Mỹ khẳng định không hề có chuyện hội cha mẹ học sinh của trường kêu gọi vinh danh như vậy.

Bà Phương Anh cho biết, mọi hoạt động của hội cha mẹ học sinh trong trường đều phải thông qua Ban giám hiệu. Trước khi vào năm học mới, đại diện hội cha mẹ học sinh đã có buổi gặp mặt với Ban giám hiệu nhà trường nhưng không hề có việc xếp hạng phụ huynh theo mức kim cương - vàng - bạc - đồng như thông tin bài đăng đã nêu.

"Chúng tôi đã xem những văn bản lan truyền trên mạng xã hội và khẳng định không hề có chuyện này, văn bản cũng không có dấu đỏ. Ban giám hiệu nhà trường đã đề nghị cơ quan Công an vào cuộc để xác minh thông tin và xem ai là người đăng văn bản này lên mạng xã hội", bà Phương Anh cho biết.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Yên Mỹ thông tin thêm, vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, nhà trường có phát thư ngỏ kêu gọi cựu học sinh, phụ huynh và một số đơn vị ủng hộ kinh phí hoạt động chứ không có chuyện xếp hạng phụ huynh theo đóng góp.