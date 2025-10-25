Xác minh thông tin tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

25/10/2025 11:03

Sau quá trình xác minh, UBND phường Long Xuyên (An Giang), cho biết thanh niên bị tố đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ không phải là thầy giáo tại 29 điểm trường THCS, THPT trên địa bàn.

Sáng 25/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đã nắm thông tin vụ nam thanh niên bị tố là "thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ" mà mạng xã hội lan truyền nhiều ngày nay. Tuy nhiên, sau quá trình rà soát 29 điểm trường THCS, THPT trên địa bàn, phường Long Xuyên không ghi nhận bất kỳ thông tin giảng dạy của người này.  

Xác minh thông tin tố thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ - 1

"Người này không phải là giáo viên của các điểm trường THCS, THPT trên địa bàn phường Long Xuyên", vị lãnh đạo này cho hay. 

Sáng cùng ngày, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cũng cho biết đã nắm được thông tin vụ việc nhưng đến nay chưa có điểm trường nào báo cáo chính thức về Sở.

Trước đó, mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip quay lại cảnh một nam thanh niên mặc áo trắng bị lực lượng an ninh cơ sở đưa đi. 

Trong clip, nhiều người được cho là người nhà của nữ sinh, gào thét cho rằng nam thanh niên này đã đưa con họ vào nhà nghỉ.

Theo dantri.com.vn
https://dantri.com.vn/giao-duc/xac-minh-thong-tin-to-thay-giao-dua-hoc-sinh-lop-9-vao-nha-nghi-20251025085746474.htm
