Xác minh thông tin thầy giáo đến tận nhà tát liên tiếp vào mặt học sinh

Người đàn ông trong clip là một thầy giáo hiện đang công tác tại trường THPT Vĩnh Lộc, còn nam sinh bị đánh đang học tại trường THCS Vĩnh Lộc.

Qua đoạn clip cho thấy sự việc xảy ra vào lúc 9 giờ 33 phút ngày 8/8/2025. Thời điểm trên, người đàn ông điều khiển xe máy đến một nhà dân, sau đó có hành động dùng tay tát liên tiếp vào mặt một nam sinh.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do học sinh có lời nói không hay về thầy giáo, khiến thầy bức xúc tìm đến nhà và có hành động như trong đoạn video clip.

Trao đổi nhanh về việc này, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nắm được sự việc và đang yêu cầu trường THPT Vĩnh Lộc báo cáo.