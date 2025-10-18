Xác minh thông tin sửa điểm từ yếu lên giỏi cho học sinh ở Quảng Ninh

Trước đó, vào thời điểm vẫn còn chính quyền TP Hạ Long cũ, phường cũng nhận được đơn phản ánh này. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền 2 cấp, đơn vị tiếp tục nhận được đơn thư về vụ việc.

"Nếu có vụ việc thì đó là lỗi từ phía người lớn, học sinh con của cán bộ bị tố sửa điểm hiện nay rất suy sụp tinh thần, không dám đi học hay ra ngoài tiếp xúc với mọi người. Phường đã xác minh và đang trong quá trình xem xét xử lý các cá nhân nếu có vi phạm", lãnh đạo UBND phường Hà Lầm cho biết.

Liên quan đến vấn đề trên, đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã tiếp nhận thông tin và cho phòng, ban chuyên môn xác minh. Nếu có vấn đề sẽ kiến nghị phối hợp với UBND phường Hà Lầm để xem xét xử lý.

Cũng theo vị này, hiện tại bậc THCS đã được phân cấp quản lý về phường, xã, vì thế sau khi kiểm tra sẽ yêu cầu địa phương có văn bản thông tin.

"Hiện nay đã dùng học bạ điện tử và chấm điểm trên đó, nếu có việc sửa điểm thì sẽ thể hiện hết trên phần mềm. Nếu đúng như đơn thư phản ánh thì trách nhiệm trực tiếp thuộc về người thực hiện", đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Ninh nói.