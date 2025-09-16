Xác minh thông tin du khách tố bị ‘chặt chém’ tại Lô Lô Chải

Du khách này cho biết, bản thân đã mua thịt lợn hun khói về làm quà, nhưng khi sử dụng thì phát hiện thịt bị mủn (bề mặt nhớt, dính), có dấu hiệu kém chất lượng. Ngoài ra, việc mua bán thiếu minh bạch khiến du khách cảm thấy không hài lòng và cho rằng đây là tình trạng “lừa khách.”

Nhằm bảo đảm tính khách quan, kịp thời, đúng quy định pháp luật và quy ước cộng đồng, đồng thời công khai, minh bạch và trung thực kết quả kiểm tra để giữ gìn uy tín, hình ảnh và thúc đẩy du lịch địa phương, UBND xã Lũng Cú đã thành lập tổ kiểm tra gồm 7 thành viên, do Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội làm tổ trưởng.