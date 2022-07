Xác minh người tàn tật bị đánh nhập viện

Ngày 11/7, Công an xã Tân Phước Tây (huyện Tân Trụ, Long An) đã lấy lời khai tài xế N.T.L. (28 tuổi, ngụ Long An) để làm rõ vụ hành hung một người tàn tật nhập viện.

Nạn nhân là anh Đ.T.C. (bị mất một cánh tay, chân cũng thương tật), 38 tuổi, ngụ xã Tân Phước Tây.