Xác minh người nghi cán bộ trại giam lái ô tô tông hai xe máy ở Đồng Nai

Ngày 1/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô mất lái, tông liên tiếp hai xe máy đang lưu thông trên đường thuộc xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, khoảng 20h ngày 31/10, một ô tô màu đen, biển số TPHCM, lưu thông trên đường Hùng Vương (xã Xuân Lộc, Đồng Nai) bất ngờ tông vào đuôi một xe máy đang di chuyển. Sau đó, ô tô tiếp tục va chạm với một xe máy khác đang dừng bên lề đường.

Tại hiện trường, hai xe máy hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ và vết trầy xước vương vãi trên mặt đường. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, trong đó một người bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị.