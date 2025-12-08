Xác minh clip người đàn ông dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu người phụ nữ

Mặc dù vụ việc xảy ra từ tháng 6/2025 nhưng đến ngày 11/8/2025, clip mới đăng tải thông tin và đoạn clip lên mạng xã hội. Chỉ sau vài giờ đăng tải, clip thu hút hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt chia sẻ.

Clip ghi lại vụ việc người đàn ông dùng ghế đập liên tục vào đầu người phụ nữ.

Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an Quảng Ngãi cho biết, Công an tỉnh đã đã nắm thông tin nội dung clip lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc tiếp tục được các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an các xã liên quan tiến hành làm rõ, xử lý theo quy định.