Xác minh clip người đàn ông dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu người phụ nữ

Theo hình ảnh từ camera, vụ việc xảy ra ngày 18/6/2025. Ông Huỳnh Thanh Tân (34 tuổi), trú thôn Đồng Vinh, xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Hoa (56 tuổi) đến phòng trọ của bà Huỳnh Thị Kim Tuyến (30 tuổi, em ruột Tân), tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi để khuyên Tuyến về nhà. Trong lúc nói chuyện, giữa Tân và Tuyến xảy ra cự cãi, Tân đã dùng ghế nhựa đánh nhiều lần vào đầu Tuyến.
Đáng nói, thời điểm xảy ra vụ việc, tại căn phòng trọ có 2 người khác nhưng không can ngăn kịp thời hành động của Huỳnh Thanh Tân đánh đập Huỳnh Thị Kim Tuyến.
Mặc dù vụ việc xảy ra từ tháng 6/2025 nhưng đến ngày 11/8/2025, clip mới đăng tải thông tin và đoạn clip lên mạng xã hội. Chỉ sau vài giờ đăng tải, clip thu hút hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt chia sẻ.
Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an Quảng Ngãi cho biết, Công an tỉnh đã đã nắm thông tin nội dung clip lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc tiếp tục được các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an các xã liên quan tiến hành làm rõ, xử lý theo quy định.