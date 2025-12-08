Xác minh clip người đàn ông dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu người phụ nữ

12/08/2025 12:57

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận thông tin và vào cuộc xác minh đoạn clip lan truyền mạnh trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một người đàn ông liên tiếp dùng ghế nhựa đánh vào đầu một phụ nữ.

Theo hình ảnh từ camera, vụ việc xảy ra ngày 18/6/2025. Ông Huỳnh Thanh Tân (34 tuổi), trú thôn Đồng Vinh, xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Hoa (56 tuổi) đến phòng trọ của bà Huỳnh Thị Kim Tuyến (30 tuổi, em ruột Tân), tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi để khuyên Tuyến về nhà. Trong lúc nói chuyện, giữa Tân và Tuyến xảy ra cự cãi, Tân đã dùng ghế nhựa đánh nhiều lần vào đầu Tuyến.

Đáng nói, thời điểm xảy ra vụ việc, tại căn phòng trọ có 2 người khác nhưng không can ngăn kịp thời hành động của Huỳnh Thanh Tân đánh đập Huỳnh Thị Kim Tuyến. 

xac minh clip nguoi dan ong dung ghe nhua danh lien tiep vao dau nguoi phu nu hinh anh 1
Người đàn ông dùng ghế đập liên tiếp vào đầu người phụ nữ. Ảnh Cắt từ clip

Mặc dù vụ việc xảy ra từ tháng 6/2025 nhưng đến ngày 11/8/2025, clip mới đăng tải thông tin và đoạn clip lên mạng xã hội. Chỉ sau vài giờ đăng tải, clip thu hút hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt chia sẻ. 

Clip ghi lại vụ việc người đàn ông dùng ghế đập liên tục vào đầu người phụ nữ.

Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an Quảng Ngãi cho biết, Công an tỉnh đã đã nắm thông tin nội dung clip lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc tiếp tục được các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an các xã liên quan tiến hành làm rõ, xử lý theo quy định.

Theo vov.vn
https://vov.vn/xa-hoi/xac-minh-clip-nguoi-dan-ong-dung-ghe-nhua-danh-lien-tiep-vao-dau-nguoi-phu-nu-post1221935.vov
Copy Link
https://vov.vn/xa-hoi/xac-minh-clip-nguoi-dan-ong-dung-ghe-nhua-danh-lien-tiep-vao-dau-nguoi-phu-nu-post1221935.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Xác minh clip người đàn ông dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu người phụ nữ
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO