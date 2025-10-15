Xác minh clip người đàn ông đánh vợ cũ dã man

Theo đó, ngày 11/10, cộng đồng trên các trang mạng xã hội facebook tỏ ra bức xúc, lên án việc chị T. bị chồng cũ là Khánh đánh dã man trong nhiều clip ghi lại. Quá trình bị đánh, nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận. Do quá đau đớn và hoảng loạn trước sự tấn công của chồng cũ vũ phu, chị T. đã nhờ người chở đến bệnh viện để điều trị.

Được biết, cả hai người tổ chức đám cưới vào năm 2011 và có chung một đứa con trai 14 tuổi. Sau nhiều năm bị bạo hành kéo dài, chị T. đã quyết định ly hôn vào năm 2024. “Mặc dù đã ly hôn gần 2 năm nay nhưng do còn dính dáng đến tài sản chung nên anh Khánh vẫn ở trong nhà. Anh ta thường xuyên có thái độ chiếm hữu, quản lý, giám sát, chị T. đi đâu, chơi với ai cũng phải xin phép”, người nhà chị T. cho biết.

Như vụ việc chị T. bị đánh vào tối 10/10 là đi dự sinh nhật con của chị gái mà không xin phép Khánh. Có lần bị đánh, chị T. bỏ chạy về nhà bố mẹ đẻ thì anh Khánh cầm rựa đuổi theo. Khi bố vợ và em rể ra can ngăn cũng bị Khánh đe dọa.