Xác minh clip người đàn ông đánh vợ cũ dã man

15/10/2025 14:54

Công an xã Kbang, Gia Lai đang điều tra, xác minh việc chị T. tố cáo chồng cũ là Nguyễn Đăng Khánh vô cớ đánh đập dã man, gây thương tích nặng.

tien-phong.png
Camera ghi lại cảnh đối tượng Nguyễn Đăng Khánh đánh chị T. dã man.

Ngày 15/10, chị C.T.T. (SN 1990, trú xã Kbang, Gia Lai) cho biết, đã gửi đơn tố cáo tới Công an xã Kbang về việc bị chồng cũ là Nguyễn Đăng Khánh (trú Gia Lai) đánh dã man, phải nhập viện điều trị.

Được biết, vụ việc cũng đã được Công an xã Kbang báo cáo lên lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai.

Theo đó, ngày 11/10, cộng đồng trên các trang mạng xã hội facebook tỏ ra bức xúc, lên án việc chị T. bị chồng cũ là Khánh đánh dã man trong nhiều clip ghi lại. Quá trình bị đánh, nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận. Do quá đau đớn và hoảng loạn trước sự tấn công của chồng cũ vũ phu, chị T. đã nhờ người chở đến bệnh viện để điều trị.

Clip ghi lại nhiều lần chị T. bị Khánh đánh dã man.

Được biết, cả hai người tổ chức đám cưới vào năm 2011 và có chung một đứa con trai 14 tuổi. Sau nhiều năm bị bạo hành kéo dài, chị T. đã quyết định ly hôn vào năm 2024. “Mặc dù đã ly hôn gần 2 năm nay nhưng do còn dính dáng đến tài sản chung nên anh Khánh vẫn ở trong nhà. Anh ta thường xuyên có thái độ chiếm hữu, quản lý, giám sát, chị T. đi đâu, chơi với ai cũng phải xin phép”, người nhà chị T. cho biết.

Như vụ việc chị T. bị đánh vào tối 10/10 là đi dự sinh nhật con của chị gái mà không xin phép Khánh. Có lần bị đánh, chị T. bỏ chạy về nhà bố mẹ đẻ thì anh Khánh cầm rựa đuổi theo. Khi bố vợ và em rể ra can ngăn cũng bị Khánh đe dọa.

Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/xac-minh-clip-nguoi-dan-ong-danh-vo-cu-da-man-post1787337.tpo
Copy Link
https://tienphong.vn/xac-minh-clip-nguoi-dan-ong-danh-vo-cu-da-man-post1787337.tpo
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Xác minh clip người đàn ông đánh vợ cũ dã man
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO