Xác minh clip người đàn ông đánh đập bạn gái dã man trước quán bia ở Hà Nội

Mạng xã hội những ngày qua lan truyền chóng mặt đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông thẳng tay hành hung một cô gái ngay trước cửa quán bia, khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ, bức xúc.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 4h45 sáng 17/9 tại quán bia P. trên đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương (Hà Nội).