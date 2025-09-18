Xác minh clip nam nhân viên quán cafe ở Hà Nội bị đánh ngã vì nhắc khách không hút thuốc

Vụ việc được cho là xảy ra tại một quán cafe trong Khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). Nạn nhân là anh N.M.Đ. (28 tuổi), con trai ông N.Đ.M. (59 tuổi, trú tại phường Phúc Lợi), chủ quán cafe.

Theo lời ông M., khoảng 14h30 ngày 17/9, một nhóm 5-6 người vào quán cafe của gia đình. Dù quán đã treo biển “Cấm hút thuốc lá”, một người đàn ông trong nhóm vẫn thản nhiên châm thuốc, khiến nhiều khách khác khó chịu.

Anh Đ., nhân viên thu ngân và cũng là con trai ông M., đã hai lần nhắc nhở khách với thái độ lịch sự, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, người này vẫn tiếp tục hút. Đến lần thứ ba, anh Đ. kiên quyết yêu cầu khách tuân thủ quy định rồi quay về quầy thu ngân.

Bất ngờ, một người đàn ông trong nhóm tiến đến, tung hai cú đấm vào mặt anh Đ. khiến nạn nhân choáng váng, ngã xuống sàn, ù tai và đau nhức vùng mặt bên trái. Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy sau khi ra tay, người đàn ông này còn hô lớn “thôi, thôi, thôi” trước khi cả nhóm rời quán.