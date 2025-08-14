Xác minh clip con trai, con dâu đánh bố ở Đắk Lắk

Người thân của ông Tòng cho biết, các clip được chia sẻ xảy ra từ dịp Tết Nguyên đán 2025, nhưng đến nay ông Tòng lại bị đánh, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên do bị chấn thương ở sau đầu. Vì bức xúc ông Tòng mới đăng các clip đó lên mạng.

“Hôm qua, ông Tòng tiếp tục bị con trai đánh bằng một vật bằng nhựa nhưng không kịp quay clip. Mâu thuẫn xuất phát từ việc xây nhà cho ông Tòng ở. Trước đây, con trai mua đá xây nhà cho ông, nhưng nay lại đến đòi lại nên xảy ra xô xát” – người thân kể.