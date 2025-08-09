Xác minh clip bác sĩ nha khoa hành hung khách hàng tại phòng khám

Lúc này, nữ khách hàng cầm điện thoại quay lại diễn biến vụ việc. Nữ bác sĩ nha khoa liền phản ứng bằng cách hành hung, đẩy nữ khách hàng từ ghế xuống đất, cầm gậy đe doạ, thậm chí giật điện thoại của nữ khách hàng ném xuống nền nhà.

Vụ việc xảy ra tại phòng khám có đông người chứng kiến. Một trong hai người đàn ông đứng ra can ngăn là chồng của nữ bác sĩ nhưng bà này vẫn bất chấp.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt T.T, do bác sĩ N.T. (40 tuổi) phụ trách chuyên môn kĩ thuật.

Nguyên nhân xuất phát từ việc khách hàng và nữ bác sĩ mâu thuẫn trong dịch vụ niềng răng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, phía công an phường đã tiếp nhận trình báo, đồng thời mời các bên liên quan lên làm việc, củng cố hồ sơ xử lý.