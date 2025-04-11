Xác minh 2 xe SH trùng biển số có tứ quý 9 ở Hà Nội

Nhiều người trên đường cũng bất ngờ khi thấy hai xe tuy khác màu sơn nhưng lại cùng nhãn hiệu và trùng biển số.

Hình ảnh 2 xe máy trùng biển số ở Hà Nội. Ảnh: Dinh Nguyễn

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an Hà Nội để xác minh, làm rõ. Đơn vị này khẳng định, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cũng theo đại diện Đội CSGT số 4, Nghị định 168/2024 quy định, người điều khiển xe máy gắn biển số giả (biển số không đúng với đăng ký xe hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp) sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.