Xác định lại giá đất thanh toán 3 hợp đồng BT ở Thủ Thiêm

UBND TPHCM ban hành kế hoạch số 52/Kh-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 91/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định thời điểm xác định giá đất của quỹ đất thanh toán theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, các dự án áp dụng gồm dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 30/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM sẽ thực hiện rà soát, xác định ranh giới, vị trí, diện tích, giá đất của phần diện tích đã có quyết định giao đất, cho thuê đất được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 91/2025/NĐ-CP.