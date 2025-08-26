Xác định được người mẹ liên quan vụ thi thể bé sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM: Bỏ con lại sau khi sinh, lên ô tô rời đi cùng nhóm bạn

Qua điều tra, công an xác định bà H. (ở tỉnh Đồng Nai) được xác định là người sinh ra bé gái sơ sinh tại hẻm dẫn vào khu du lịch đã ngừng hoạt động trên quốc lộ 51, thuộc khu phố Bến Đình, phường Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TP.HCM.

Sau khi sinh bé gái, bà H. đã bỏ con tại hiện trường, lên ô tô rời đi cùng nhóm bạn. Một người thân của bà H. cho biết, người phụ nữ này có chồng và 3 con nhưng đã ly hôn.