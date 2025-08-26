Xác định được người mẹ liên quan vụ thi thể bé sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM: Bỏ con lại sau khi sinh, lên ô tô rời đi cùng nhóm bạn

26/08/2025 13:06

Ngày 26/8, Công an TPHCM đã xác định được thân nhân của thi thể bé gái sơ sinh không nguyên vẹn tại một con hẻm trên quốc lộ 51, phường Phú Mỹ.

Qua điều tra, công an xác định bà H. (ở tỉnh Đồng Nai) được xác định là người sinh ra bé gái sơ sinh tại hẻm dẫn vào khu du lịch đã ngừng hoạt động trên quốc lộ 51, thuộc khu phố Bến Đình, phường Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TP.HCM.

Sau khi sinh bé gái, bà H. đã bỏ con tại hiện trường, lên ô tô rời đi cùng nhóm bạn. Một người thân của bà H. cho biết, người phụ nữ này có chồng và 3 con nhưng đã ly hôn.

capture
Nơi phát hiện thi thể bé sơ sinh

Làm việc với công an, bà H. khai bà là người sinh bé gái và bỏ tại hiện trường. Hiện Bà H. đang được chăm sóc y tế tại phường Phú Mỹ để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, sáng 25/8, người dân phát hiện thi thể bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, phần đầu không nguyên vẹn, nên báo công an.

Qua trích xuất camera của nhà dân gần khu vực, cho thấy khoảng 0 giờ 13 cùng ngày, một ô tô dừng lại bên quốc lộ 51, có 3 - 4 người bước xuống đi vào đường dẫn vô khu du lịch đã ngừng hoạt động trên quốc lộ 51, thuộc khu phố Bến Đình, phường Phú Mỹ. Đến 0 giờ 26 phút, nhóm người này lên xe rời đi.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện nhau thai, máu, cùng bộ quần áo vấy máu nghi mặc lúc sinh bỏ lại. Điều tra, công an đã xác định được ô tô và nhóm người đi trên xe dừng tại hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/xac-dinh-duoc-nguoi-me-lien-quan-vu-thi-the-be-so-sinh-khong-nguyen-ven-o-tp-hcm-bo-con-lai-sau-khi-sinh-len-o-to-roi-di-cung-nhom-ban-a565602.html
Copy Link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/xac-dinh-duoc-nguoi-me-lien-quan-vu-thi-the-be-so-sinh-khong-nguyen-ven-o-tp-hcm-bo-con-lai-sau-khi-sinh-len-o-to-roi-di-cung-nhom-ban-a565602.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Xác định được người mẹ liên quan vụ thi thể bé sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM: Bỏ con lại sau khi sinh, lên ô tô rời đi cùng nhóm bạn
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO