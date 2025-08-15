Xác định đối thủ cuối cùng của U21 Việt Nam tại giải bóng chuyền thế giới

Ở trận tranh hạng 17-20 tối 15/8, tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam có khởi đầu khá chắc chắn trước đối thủ mạnh Chile, nhưng những pha phối hợp giữa chuyền hai và các mũi tấn công chưa thực sự ăn ý. Đội bóng Nam Mỹ tận dụng cơ hội để ghi chuỗi điểm dài, tạo cách biệt và thắng 25-17 ở set 1.

Sang set 2, bước một của U21 Việt Nam tiếp tục mắc lỗi, trong khi Chile duy trì lối đánh mạch lạc. Áp lực tâm lý khiến các học trò HLV Nguyễn Trọng Linh không thể rút ngắn khoảng cách, thua 15-25.