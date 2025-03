Xác định đội thứ 2 giành vé tham dự World Cup 2026

New Zealand giành quyền tham dự World Cup 2026 sau chiến thắng trước New Caledonia (Ảnh: ESPN).

Chiều 24/3, New Zealand đụng độ với New Caledonia trong trận chung kết vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Đại Dương (OFC) trên sân nhà Eden Park (Auckland). Đây là trận đấu quyết định tấm vé duy nhất của châu Đại Dương tham dự giải đấu bóng đá số một hành tinh.

New Zealand đã không gặp khó khăn khi giành tấm vé này với chiến thắng 3-0. Trình độ chênh lệch của hai đội quá lớn, nhưng trong một ngày thi đấu vô duyên, Chris Wood và các đồng đội không thể chọc thủng lưới New Caledonia trong hiệp 1.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, tình hình đã thay đổi hoàn toàn khi New Zealand cho thấy sự sắc sảo. Phút 61, Michael Boxall ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà. Họ còn có thêm hai bàn thắng nữa do công của Barbarouses ở phút 66 và Elijah Just ở phút 80.