Xác định 16 đội vào vòng chung kết U23 châu Á 2026

10/09/2025

U23 Việt Nam là một trong số 16 đội bóng đã vượt qua vòng loại để góp mặt tại VCK U23 châu Á 2026.

Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2026 nhận được sự chú ý khi U23 Việt Nam là một trong số 16 đội góp mặt ở vòng chung kết. Tại vòng loại, 11 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì bảng sẽ giành vé vào vòng chung kết, bên cạnh chủ nhà Saudi Arabia.

U23 Việt Nam có lần thứ 6 liên tiếp vượt qua vòng loại U23 châu Á (Ảnh: Như Đạt)

U23 Việt Nam vào vòng chung kết với thành tích toàn thắng ở vòng loại, bao gồm trận thắng quyết định với tỉ số 1-0 trước U23 Yemen ở trận đấu cuối. U23 Việt Nam đứng nhất bảng C, qua đó vượt qua vòng loại.

Trong khu vực Đông Nam Á, U23 Thái Lan cũng là đội giành vé dự vòng chung kết với vị trí nhất bảng F, trong khi U23 Indonesia gây thất vọng khi không vượt qua được vòng loại. U23 Indonesia dù được thi đấu trên sân nhà nhưng để hoà U23 Lào, sau đó thua U23 Hàn Quốc.

Các đội bóng nhất bảng tại vòng loại U23 châu Á 2026 còn có Jordan, Nhật Bản, Australia, Kyrgyzstan, Iraq, Qatar, Iran, Hàn Quốc, Syria. Bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất gồm Trung Quốc, Uzbekistan, Lebanon, UAE.

Như vậy, U23 Việt Nam đã có 6 lần liên tiếp giành vé tham dự VCK U23 châu Á. Thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam tại giải đấu là vị trí á quân vào năm 2018, cũng như có hai lần liên tiếp lọt vào vòng tứ kết vào các năm 2022 và 2024.

