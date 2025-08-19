Xabi Alonso ra mắt Bernabeu: Chờ kỷ nguyên mới Real Madrid

Trong mùa giải cuối cùng với tư cách cầu thủ, năm 2017 tại Bayern Munich, Xabi Alonso từng được hỏi trong một bữa tối sau trận Champions League với các khách mời và lãnh đạo CLB về tương lai, về khả năng trở thành HLV. Câu trả lời của tiền vệ xứ Basque khi ấy khá dứt khoát: ông chưa bao giờ nghĩ đến. Cùng lắm, ông chỉ cân nhắc một vai trò ở ban điều hành hoặc phòng bóng đá. Vậy mà chỉ một năm sau, Alonso khởi nghiệp trên băng ghế của đội Infantil A Real Madrid (U13).
Bốn năm sau, ngay khi ký hợp đồng với Bayer Leverkusen sau công việc xuất sắc cùng đội B Real Sociedad, Alonso còn nhấn mạnh rằng ông không hề vội vã trên con đường huấn luyện, đặc biệt là chiếc ghế tại Bernabeu – nơi hấp dẫn nhưng cũng đầy áp lực. Thế nhưng điểm đến tiếp theo lại chính là Bernabeu. Hôm nay, chiến lược gia 43 tuổi sẽ ra mắt trước khán giả nhà trong trận gặp Osasuna (2h ngày 20/8), như một trong những điều mới mẻ nhất của La Liga. Khởi đầu mùa giải, sau trận thua PSG ở bán kết FIFA Club World Cup 2025, chính là “cột mốc số 0” cho triều đại của ông ở Real Madrid, nơi sự đòi hỏi cấp bách là cải thiện lối chơi của đội bóng.
“Với Imanol Alguacil tôi học được sự khắc nghiệt của nghề cầu thủ, sự hy sinh 24/24, điều mà trước đó tôi chưa từng thấy. Còn với Xabi, tôi học được một cách nhìn bóng đá khác hẳn. Ông ấy giải thích mọi thứ đơn giản đến mức khiến chúng tôi ngơ ngác, nhưng khi ra sân lại cảm thấy vượt trội so với đối thủ”, Ekaitz Jimenez (29 tuổi, hiện ở Santa Coloma – Andorra) nhớ lại, từng làm việc hai mùa (2019-2021) dưới trướng Alonso ở Real Sociedad B.
“Điều gây ấn tượng là sự nhiệt huyết, khao khát huấn luyện”, Ander Gorostidi (29 tuổi), tiền vệ sát cánh cùng Martin Zubimendi trong giai đoạn ấy, cho biết. “Có HLV nói thì mình nghĩ: ‘Ông này chẳng biết gì’. Nhưng với Xabi, mọi lời ông nói đều thành mệnh lệnh. Ông ấy truyền tải quá rõ, quá thuyết phục”.
Xuất thân từ Tolosa – thị trấn khoảng 20.000 dân nổi tiếng với lễ hội hóa trang và đậu đen – Alonso theo bóng đá từ CLB Antiguoko (San Sebastian), cái nôi cũng sản sinh Mikel Arteta và Andoni Iraola. Sự nghiệp cầu thủ của Alonso gắn liền với nhiều HLV: khởi đầu cùng Javier Clemente, rồi đi qua John Toshack, Roberto Olabe, Raynald Denoueix (người ảnh hưởng lớn), Rafa Benitez, Manuel Pellegrini, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti (hai giai đoạn), Pep Guardiola, Inaki Saez, Luis Aragones, Vicente del Bosque… Alonso hiếm khi bày tỏ sự thiên vị với ai, ngoại trừ cha mình – Periko Alonso, cũng là một cựu HLV.
Năm 2021, khi Real Sociedad B tiến gần tới tấm vé lên Segunda sau 59 năm, Alonso chia sẻ với học trò điều ông từng thiếu. “Ông ấy kể về giai đoạn Sociedad suýt vô địch Liga 2003. Tuần quyết định đó, ông làm nhiều việc khác thường và để cảm xúc chi phối. Ông rút kinh nghiệm, giữ nguyên thói quen trong thời khắc then chốt”, Ekaitz nhớ lại.
Hành trình leo thang của Alonso nhanh nhưng vững vàng: từ lứa U13 Madrid (2018-2019), đến Real Sociedad B (2019-2022), rồi gây tiếng vang với chức vô địch lịch sử ở Leverkusen (2022-2025). Giờ đây, ông dẫn dắt dàn sao thế giới tại Bernabeu. “Tôi cảm thấy đây là thời điểm của mình”, Xabi khẳng định trong lễ ra mắt ở Valdebebas.
Tại Đức, Alonso được nhận xét là điềm đạm, kín đáo, tôn trọng không gian làm việc. Ông dùng tiếng Đức khi giao tiếp, nhưng khi bị hỏi khó, thường chuyển sang tiếng Anh. Báo giới Leverkusen còn tặng ông một bức tranh tổng hợp những câu cửa miệng quen thuộc ở họp báo.
Trong phòng thay đồ, học trò đều mô tả Alonso “gần gũi, không hay nổi nóng” và trên hết là “một HLV có triết lý rõ ràng”. Roberto Lopez (25 tuổi, hiện ở Leganes) kể: “Ông thích chúng tôi kiểm soát bóng, chuyền nhiều để giữ khối đội, rồi đột phá ở 3/4 sân. Quan trọng nhất là tìm ra cầu thủ tự do”. Điều khiến Alonso khó chịu nhất là khi cầu thủ chuyền hỏng những đường đơn giản – những pha mà ông từng là bậc thầy.
Gorostidi nói thêm: “Ông chỉ chúng tôi cách chọn vị trí, chờ bóng ở đâu để tiết kiệm sức. Đặc biệt, những buổi phân tích đối thủ rất chính xác. Chuyện gì ông dự báo, y như rằng xảy ra trên sân”.
Trong ê-kíp của Alonso đã có mặt trợ lý Sebas Parrilla từ những ngày đầu, nay còn thêm HLV thể lực Ismael Camenforte – điều mà Ancelotti trước đó không được toàn quyền chọn. Họ sẽ đồng hành cùng Alonso từ trận ra mắt tại Bernabeu, nơi chỉ 7 năm trước ông còn đang huấn luyện những cậu nhóc mới bước vào tuổi thiếu niên.