Xabi Alonso ra mắt Bernabeu: Chờ kỷ nguyên mới Real Madrid

Trong mùa giải cuối cùng với tư cách cầu thủ, năm 2017 tại Bayern Munich, Xabi Alonso từng được hỏi trong một bữa tối sau trận Champions League với các khách mời và lãnh đạo CLB về tương lai, về khả năng trở thành HLV. Câu trả lời của tiền vệ xứ Basque khi ấy khá dứt khoát: ông chưa bao giờ nghĩ đến. Cùng lắm, ông chỉ cân nhắc một vai trò ở ban điều hành hoặc phòng bóng đá. Vậy mà chỉ một năm sau, Alonso khởi nghiệp trên băng ghế của đội Infantil A Real Madrid (U13).

Bốn năm sau, ngay khi ký hợp đồng với Bayer Leverkusen sau công việc xuất sắc cùng đội B Real Sociedad, Alonso còn nhấn mạnh rằng ông không hề vội vã trên con đường huấn luyện, đặc biệt là chiếc ghế tại Bernabeu – nơi hấp dẫn nhưng cũng đầy áp lực. Thế nhưng điểm đến tiếp theo lại chính là Bernabeu. Hôm nay, chiến lược gia 43 tuổi sẽ ra mắt trước khán giả nhà trong trận gặp Osasuna (2h ngày 20/8), như một trong những điều mới mẻ nhất của La Liga. Khởi đầu mùa giải, sau trận thua PSG ở bán kết FIFA Club World Cup 2025, chính là “cột mốc số 0” cho triều đại của ông ở Real Madrid, nơi sự đòi hỏi cấp bách là cải thiện lối chơi của đội bóng.