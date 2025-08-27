Xả súng ở trường học tại Minneapolis - Mỹ

Hiện chưa có thông tin về thương vong nhưng Thống đốc bang Minnesota Tim Walz gọi vụ xả súng là "kinh hoàng".

Theo AP, một vụ xảy súng đã xảy ra giữa ban ngày vào hôm 27-8 (giờ địa phương) tại trường Annunciation, TP Minneapolis, bang Minnesota - Mỹ.

Chính quyền Minneapolis cho biết kẻ nổ súng đã bị kiểm soát và không có mối đe dọa thực sự nào đối với cư dân.

"Tôi cầu nguyện cho trẻ em và giáo viên của chúng ta, những người có tuần đầu tiên đến trường bị hủy hoại bởi hành động bạo lực khủng khiếp này" - ông Walz viết trên X.

Đại diện của trường Annunciation nói với AP rằng các học sinh đang được sơ tán. Đây là tuần lễ đầu tiên học sinh tại đây trở lại trường trong năm học mới.