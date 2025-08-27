Xả súng ở trường học tại Minneapolis - Mỹ

27/08/2025 22:45

Vụ xả súng mới nhất xảy ra tại trường Annunciation, nơi có các học sinh mẫu giáo đến lớp 8 đang theo học.

Theo AP, một vụ xảy súng đã xảy ra giữa ban ngày vào hôm 27-8 (giờ địa phương) tại trường Annunciation, TP Minneapolis, bang Minnesota - Mỹ.

Hiện chưa có thông tin về thương vong nhưng Thống đốc bang Minnesota Tim Walz gọi vụ xả súng là "kinh hoàng".

Xả súng ở Minneapolis - Mỹ lần thứ 4 trong vòng 24 giờ - Ảnh 1.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng sáng 27-8 - Ảnh: NBC NEWS

Chính quyền Minneapolis cho biết kẻ nổ súng đã bị kiểm soát và không có mối đe dọa thực sự nào đối với cư dân.

"Tôi cầu nguyện cho trẻ em và giáo viên của chúng ta, những người có tuần đầu tiên đến trường bị hủy hoại bởi hành động bạo lực khủng khiếp này" - ông Walz viết trên X.

Đại diện của trường Annunciation nói với AP rằng các học sinh đang được sơ tán. Đây là tuần lễ đầu tiên học sinh tại đây trở lại trường trong năm học mới.

Trường Annunciation được thành lập từ năm 1923 và nhận học sinh từ mẫu giáo đến lớp 8.

Vụ xả súng này là vụ xả súng thứ 4 ở thành phố này trong chưa đầy 24 giờ.

Trước đó vào chiều 26-8, một tay súng đã xả 30 phát đạn vào đám đông trên vỉa hè đối diện một trường trung học ở Minneapolis, khiến 1 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Trong số người bị thương có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch, nguy hiểm đến tính mạng, theo Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Minneapolis Brian O'Hara.

Theo USA Today, nghi phạm của vụ xả súng ngày 26-8 vẫn chưa được xác định và chưa có vụ bắt giữ nào. Đến ngày 27-8, cảnh sát vẫn chưa cung cấp thêm thông tin khi phóng viên liên hệ.

Vài giờ sau, 2 người khác đã thiệt mạng trong 2 vụ xả súng riêng biệt khác cũng trong phạm vi thành phố.

