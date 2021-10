Xà phòng nào là 'vệ sĩ' cho da?

Gần đây khá phổ biến sản phẩm gel tắm massage, gồm các hạt mài mòn mềm. Giống như thành phần kem dưỡng da nhẹ, trong gel có dầu thực vật như jojoba hoặc vitamin E. Massage Gel sử dụng với 3 công dụng: làm bong tế bào chết, làm mềm và kích thích tái sinh tế bào.

‎Lưu ý: chỉ nên dùng gel massage 1 lần/tuần.

Gel-aphrodisiacs

‎Để tạo ra một bầu không khí độc đáo và thú vị trước một buổi tối lãng mạn, bạn có thể sử dụng vòi hoa sen với aphrodisiacs - những loại tinh dầu có xu hướng dành cho một đêm lãng mạn như ylang ylang-, hoa nhài, hoắc hương, cam bergamot, gỗ đàn hương, hoa oải hương, quế, hương thảo...

‎Anti-Cellulite

‎Với các nguyên liệu được thiết kế để tăng cường sự trao đổi chất và lưu thông máu. Những phức hợp chứa các thành phần giúp da mịn. Thành phần: chiết xuất tảo, tinh dầu cam chanh cộng thêm vitamin. Không nên đặt quá nhiều hy vọng cho gel tắm chống cellulite mặc dù ở vỏ sản phẩm có quảng cáo như vậy.

‎Vùng bikini

Gel tắm thông thường, được thiết kế để duy trì độ pH của da 5.5, có thể gây rối loạn cân bằng acid-kiềm trong âm đạo. Để tránh điều này, các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng gel đặc biệt cho các vùng nhạy cảm của cơ thể. Chúng được thiết kế cho việc chăm sóc hàng ngày, không chứa xà phòng và trái ngược với gel thông thường, có nồng độ pH tối ưu, thành phần là một acid lactic tự nhiên, kiểm soát độ pH tự nhiên của âm đạo và tạo ra một rào cản tự nhiên chống lại nhiễm trùng âm đạo.

‎Gel baby

Có chiết xuất từ cúc hoa, gel baby an toàn với mọi làn da tuy nhiên đây không phải là sản phẩm dưỡng quá hiệu quả.

Xem thêm video đang được quan tâm: