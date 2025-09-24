Xã đảo Tam Hải, nơi có những điểm check-in tuyệt đẹp

Toàn cảnh xã đảo Tam Hải

Đầu tiên phải kể đến là danh thắng Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa vừa được công nhận là danh thắng quốc gia tại xã đảo Tam Hải. Trong đó, Bàn Than là một ghềnh đá đẹp kỳ thú, xứng đáng để du khách phải xách ba lô lên và đi.

Vào những dịp cuối tuần, khách du lịch thập phương đổ về đây để được trải nghiệm những nét đẹp hoang sơ, dân dã

Ông Trần Minh Tập - Trưởng thôn Thuận An (xã Tam Hải) - cho biết, quán xá, homestay… mọc lên nhiều giúp ngôi làng dưới chân núi Bàn Than thay da đổi thịt. Dự kiến, tính riêng du lịch - dịch vụ ở xã đảo mang lại nguồn thu hơn 60 tỉ đồng trong năm 2025.

Cá tôm tươi rói được ngư dân đánh bắt đưa vào bờ

“Trước kia đi đánh bắt về thì mớ cá mực cũng chỉ dăm ba đồng nhưng nay bán gấp đôi vì các đầu nậu mua phục vụ du khách. Cuối tuần, khách thập phương về đây nghỉ dưỡng nên mở ra cơ hội kinh doanh, làm dịch vụ cho người dân địa phương” - ông Tập nói.

Một hòn đảo với những ghềnh đá, rạn san hô hầu như mang vẻ đẹp nguyên sơ; văn hóa miền biển được bảo tồn, chưa bị tác động cộng với những loại hải sản đặc trưng, tươi ngon... là những tài nguyên khác biệt cho du lịch.

Những đứa trẻ vô tư nô đùa tại thôn Long Thạnh Tây

Trước đây, địa phương đã thực hiện dự án cải tạo cảnh quan danh thắng Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa với tổng kinh phí hơn 3,7 tỉ đồng. Huyện Núi Thành (trước đây) đã đưa vào danh mục đầu tư công Dự án du lịch xã đảo Tam Hải với các hạng mục cầu tàu, bãi đỗ xe, khu vệ sinh, bồi thường giải phóng mặt bằng, dự kiến thực hiện năm 2025 với tổng kinh phí 6,7 tỉ đồng…

Những trầm tích đá theo thời gian tạo nên những khối hình đẹp mê mẩn du khách

Một ngôi nhà đặc trưng của xã đảo

Nhiều khối đá chen với biển, được nước biển "tạo hình". Du khách vó thể ngâm mình dưới nước, ngắm trời mây ở nơi đá - nước giao nhau này...

Ngoài ra, ốc đảo Long Thạnh Tây cũng là một địa điểm mà các khách du lịch cũng nên ghé thăm khi đến xã đảo Tam Hải. Đây là một doi đất cách đất liền chừng 20 phút đi phà với nét hoang sơ, giản dị. Làng chỉ có hơn 100 hộ dân, nằm lọt thỏm giữa mênh mông sông nước và rặng dừa xanh.

Tại đây, du khách sẽ được chứng kiến một trong những nơi mộc mạc nhất của ngôi làng miền biển với sự hồn hậu, hiếu khách của người dân địa phương.

Được biết, đã có dự án biến nơi đây thành một địa điểm du lịch với nhiều không gian thú vị trong thời gian tới.