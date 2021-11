Wowy ân hận khi học trò bị tai nạn xe tải chấn thương

Mới đây, Wowy bất ngờ đăng ảnh chụp cùng rapper Free trên trang cá nhân và tiết lộ học trò vừa gặp tai nạn ngay trước thềm vòng 2. Nam HLV chia sẻ, sau buổi tập luyện, Free tự chạy xe máy về quê tận Biên Hòa và gặp tai nạn.

"Thật sự anh rất lo lắng nhưng may mắn, khi biết em ổn và xay xát chảy máu hai bên tay chân. Dù biết là đau nhưng cũng may khi em trượt té, chiếc xe tải thắng kịp và rất may khi em bình an. Tối suy nghĩ lại nhớ câu nói của em.