World Cup 2026 đầy rẫy những đội bóng nhỏ

Một số quốc gia không ai ngờ tới sẽ tham gia tranh tài tại World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada vào năm sau. Trong đó, Curacao, với dân số ít hơn Blackburn, chỉ còn cách một tháng nữa là có cơ hội đối đầu với Anh, Đức hoặc Brazil ở World Cup 2026.

Họ là những quốc gia mà World Cup thậm chí chỉ là giấc mơ và không đáng để cân nhắc. Tuy nhiên, vào mùa hè tới tại Mỹ, Canada và Mexico, một loạt các đội tuyển ít tên tuổi sẽ góp mặt cùng với những gã khổng lồ trong làng bóng đá thế giới. Và Jordan cũng như Uzbekistan ở châu Á, hay Cape Verde của châu Phi đã chắc chắn có suất dự World Cup 2026.

Tuyển Cape Verde lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự World Cup 2026. ẢNH: FIFA

Ngay cả khi chủ tịch liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino bắt đầu nói về việc mở rộng World Cup từ 32 đội vào năm 1998 lên 48 đội ở World Cup 2026, chắc chắn ông cũng không hình dung ra một số đội bóng nhỏ sẽ tham gia.

Trở lại năm 2018, Infantino giải thích: “Nếu bạn cho phép thêm 16 đội tham gia, điều đó không chỉ có nghĩa là có thêm 16 quốc gia sốt sắng với World Cup, mà còn có thêm 15 hoặc 16 quốc gia nữa có thể mơ ước”.