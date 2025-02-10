World Bank: 65% nhân tài công nghệ Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài

Nhận định trên được bà Mariam J. Sherman, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đưa ra tại Diễn đàn "Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ chiến lược", ngày 2/10.

Dẫn Báo cáo “Kiến tạo tương lai bán dẫn Việt Nam: Đột phá từ nhân tài và công nghệ và đổi mới sáng tạo”, đại diện World Bank cho biết gần 65% nhân tài công nghệ hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ trọng yếu và mới nổi hiện đang làm việc ở nước ngoài.

Con số đáng chú ý về nhân tài công nghệ làm việc tại nước ngoài đặt ra một bài toán cấp thiết về việc đầu tư, phát triển và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao – một trong những yếu tố then chốt để Việt Nam có thể làm chủ các ngành công nghệ chiến lược.

"Đầu tư vào con người là yếu tố nền tảng"

Theo đại diện WB, trong các ngành công nghệ cao như bán dẫn, nền tảng của thành công được xây dựng dựa trên con người. Bà nhấn mạnh: "Đầu tư vào con người là yếu tố nền tảng. Đó là động lực thúc đẩy khoa học và công nghệ, đồng thời mang lại cho doanh nghiệp niềm tin rằng họ sẽ có được nguồn nhân tài phù hợp ở mọi cấp độ - từ các kỹ thuật viên và kỹ sư có kỹ năng cao đến các nhà khoa học và nhà lãnh đạo có tầm nhìn".