Won Bin tuổi 44: Trùm bất động sản nhưng cưới chỉ tốn 20 triệu đồng

Tuy vậy, Won Bin từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn năm 2013 rằng: "Khi gặp phim mới, tôi cảm nhận bằng trái tim đầu tiên, sau đó mới dùng cái đầu để suy tính. Trong đầu mình, tôi biết có những vai diễn rất cần thiết cho sự nghiệp và tôi phải nhận lời. Nhưng trên thực tế, dù đọc kịch bản nhiều lần, trái tim tôi vẫn không rung động nên quyết định từ bỏ".

Nhìn lại những vai diễn mà nam tài tử từng bỏ lỡ, như vai đại úy Yoo Shi Jin trong Hậu duệ mặt trời, Oh Soo trong Ngọn gió đông năm ấy, vai vệ thần Kanglim ở bom tấn Along with Gods hay ông bố Seok Woo trong Train to Busan,… Won Bin hẳn có “gu” riêng khi chọn kịch bản. Dù hơn 10 năm vắng bóng màn ảnh, Won Bin vẫn luôn được người hâm mộ đặt niềm tin ngày anh trở lại.

Trùm bất động sản khá kín tiếng của showbiz Hàn

Chỉ dành trên dưới 20 triệu đồng để tổ chức đám cưới, song Won Bin lại được coi là "ông trùm" của giới bất động sản với hàng loạt tòa nhà giá trị do anh sở hữu.

Theo giới truyền thông Hàn, nhờ sự tăng giá chóng mặt của hàng loạt tòa nhà ở thủ đô Seoul, Won Bin “bỏ túi” không ít. Năm 2014, anh mua hai căn nhà ở Samsungdong với giá 2 tỷ 300 triệu won (gần 50 tỷ đồng) và một tòa nhà trị giá 210 triệu won (hơn 4,5 tỷ đồng). Theo thời giá hiện tại, tổng giá trị bất động sản này còn cao hơn gấp nhiều lần khi một số công trình xây dựng lớn nằm trong khu dân cư Sungsoodong được hoàn thành. 4 năm sau, vợ chồng tài tử mua lại tòa nhà 7 tầng tọa lạc gần Ga Apgujeongrodeo, khu phố Cheongdamdong sầm uất bậc nhất Hàn Quốc với giá 14,5 tỷ won (khoảng 306 tỷ đồng).

Dù thành công ở nhiều lĩnh vực ngoài diễn xuất, Won Bin vẫn là một trong những diễn viên được công nhận dù rời xa màn ảnh. Thời điểm nào Won Bin quay lại đóng phim sẽ phải để cho chính anh trả lời khi nam tài tử tìm ra được kịch bản ưng ý.

Linh Chi