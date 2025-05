Bà cũng đề cập đến nam diễn viên Won Bin - người từng đóng chung với Kim Sae Ron trong phim The man from nowhere (2010). "Ban đầu tôi không biết ông ấy là ai. Tôi không biết ông ấy nổi tiếng ở Hàn Quốc thế nào, nhưng tôi nhận ra sau khi chứng kiến những gì ông ấy làm. Ông ấy lặng lẽ đến và thể hiện lòng tôn kính. Sự nhân hậu đó mang ý nghĩa lớn đối với chúng tôi. Tôi chân thành biết ơn", vợ ông A chia sẻ.

Đại diện của nam diễn viên khẳng định Won Bin không mong muốn bất kỳ vấn đề nào liên quan đến người quá cố bị đem ra bàn luận, đồng thời bác bỏ các phát ngôn mơ hồ trên.

Sau quãng thời gian dài ở ẩn, bị réo tên vào ồn ào, đây là lần đầu Won Bin lên tiếng. Won Bin và Kim Sae Ron từng hợp tác trong tác phẩm The man from nowhere - tác phẩm cuối cùng của anh trước khi tạm rút lui khỏi màn ảnh. Tác phẩm này không chỉ trở thành phim ăn khách nhất năm 2010 mà còn góp phần đưa Kim Sae Ron lên đỉnh cao sự nghiệp.