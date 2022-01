Winter (aespa) trình diễn vô hồn, biểu cảm 10 bài như 1

"Tân binh khủng long" GOT bao gồm hội idol nữ thuộc 4 thế hệ nhà SM vừa chính thức phát hành ca khúc debut mang tên Step Back vào ngày 3/1 vừa qua.

Trước đó, nhóm đã chiêu đãi fan 1 sân khấu trình diễn chất lượng cao nằm trong khuôn khổ concert chào mừng năm mới của đại gia đình SM. Trên mạng xã hội, đây chính là tâm điểm được bàn tán xôn xao suốt mấy ngày nay, bởi lâu lắm rồi mới có 1 girlgroup sở hữu đội hình vocal - visual - dance toàn diện đến vậy.

Tuy nhiên, có người khen thì cũng lắm kẻ chê. Theo netizen, các tiền bối nhiều năm tuổi nghề thể hiện rất xuất sắc và tròn vai. Trong khi đó, đàn em sinh sau đẻ muộn như aespa, đặc biệt là Winter, đã lộ rõ nhiều yếu điểm khi đứng cùng sân khấu với đàn chị.

Your browser does not support the video tag.

GOT the beat - Step Back Stage Video

Một trong những vấn đề khiến netizen cảm thấy nhức nhối về sản phẩm âm nhạc này chính là biểu cảm đơ cứng của Winter trên sân khấu.

Nhiều người chỉ ra rằng nàng visual của aespa đã có màn thể hiện nghèo nàn, thiếu sức sống, thậm chí vô hồn, mặc dù các tiền bối xung quanh đều làm hết mình và mang đến thần thái đỉnh miễn chê.