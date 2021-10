WHO xóa "rào cản" với Sputnik V, Cuba đạt tỷ lệ tiêm chủng cao

“Mọi rào cản đã được dỡ bỏ vào ngày hôm nay. Chúng tôi không thấy bất kỳ trở ngại nào để tiếp tục công việc của mình, và điều này đã được Tổng Giám đốc WHO xác nhận. Tất cả các vấn đề đều đã được giải quyết. Hiện công ty đăng ký vắc xin với WHO sẽ cần phải ký một số tài liệu và cung cấp thêm nhiều giấy tờ khác. Đó là thủ tục hành chính”, hãng tin Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko nói với các phóng viên tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 2/10.



Vắc xin ngừa Covid-19 Sputnik V. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Murashko cũng nhắc tới việc Mỹ và Nga cần công nhận các chứng chỉ vắc xin của nhau, cũng như bày tỏ hy vọng rằng các đại biểu của Mỹ có mặt tại Geneva sẽ nhìn thấy quan điểm của ông về vấn đề này.



“Việc cho phép một loại vắc xin tiến vào thị trường và phê duyệt một loại thuốc phòng ngừa Covid-19 là hai quy trình khác nhau. Mỹ và Nga sẽ quay trở lại với cuộc thảo luận này”, ông Murashko nói thêm.



Theo hãng tin Sputnik, vắc xin ngừa Covid-19 Sputnik V hiện đã được phê duyệt sử dụng khẩn cấp ở hơn 70 quốc gia trên khắp thế giới. Các số liệu phân tích từ tạp chí y khoa The Lancet cho thấy, tỷ lệ ngừa lây nhiễm Covid-19 của vắc xin Sputnik V đạt 91,6%.



Cuba đạt tỷ lệ tiêm chủng cao



Số liệu được đài Radio Habana của Chính phủ Cuba công bố những ngày gần đây cho thấy, có khoảng 94,6% dân số nước này đã nhận ít nhất một mũi vắc xin. Và tỷ lệ tiêm chủng tại đảo quốc này đạt mức cao như vậy là nhờ việc chính quyền Havana vài tuần trước đã phê duyệt tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 2-18 tuổi.



Theo hãng tin Sputnik, ở thời điểm hiện tại, mới chỉ có vắc xin Soberana Plus do Cuba tự sản xuất được cấp phép tiêm cho trẻ em đảo quốc này. Dự kiến, vắc xin ngừa Covid-19 nội địa dành cho trẻ em Abdala cũng sẽ sớm được phê duyệt trong thời gian tới.



Hãng tin Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết, chính quyền Cuba đã lên kế hoạch sẽ đạt tỷ lệ 90% dân số được tiêm đầy đủ vào tháng 12 tới.



Anh cảnh cáo đuổi việc nhân viên viện dưỡng lão không tiêm chủng



Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid hôm 2/10 đã phải lên tiếng cảnh cáo những nhân viên làm việc tại các viện dưỡng lão phải đi tiêm chủng, hoặc sẽ bị đuổi việc.



“Nếu nhiều nhân viên làm việc tại các viện dưỡng lão chăm sóc những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất nhưng họ không thèm tiêm vắc xin, thì chúng tôi sẽ buộc họ phải đi tìm công việc khác. Nếu muốn chăm sóc, nấu nướng và cho người già ăn, thì họ phải đi tiêm chủng”, ông Javid nói với hãng tin Sputnik.



Phát biểu trên được ông Javid đưa ra trong bối cảnh Bộ Y tế Anh vừa bác bỏ kiến nghị lùi thời hạn bắt buộc các nhân viên làm việc tại viện dưỡng lão trên khắp nước này phải đi tiêm chủng của Công đoàn chăm sóc sức khỏe.



Bởi theo công đoàn trên, thời hạn bắt buộc tiêm chủng dự kiến hết hạn vào ngày 11/11 tới sẽ khiến khoảng 40.000-70.000 nhân viên chăm sóc sức khỏe ở các viện dưỡng lão tại Anh bị mất việc vì chính sách “không tiêm chủng, không việc làm”.



Một số diễn biến khác về dịch bệnh



Cập nhật lúc 5h sáng ngày 3/10 của trang thống kê toàn cầu Worldometers cho thấy, dịch Covid-19 đang hoành hành ở 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm virus cho hơn 235,3 triệu người và cướp đi mạng sống của hơn 4,8 triệu bệnh nhân. Số hồi phục đạt hơn 212,1 triệu trường hợp.