WHO xếp biến thể B.1.1.529 vào nhóm gây lo ngại giống Delta

Ngày 26/11, WHO đã có cuộc họp cùng với các nhà khoa học thảo luận về biến thể Omicron mới xuất hiện ở Nam Phi.

Các chuyên gia y tế rất lo ngại về khả năng truyền nhiễm của biến thể Omicron do có một loạt đột biến bất thường. “Bằng chứng sơ bộ cho thấy nguy cơ tái nhiễm biến thể này tăng lên so với các biến thể gây lo ngại khác”, WHO giải thích.

Hành khách xếp hàng tại sân bay ở Johannesburg, Nam Phi để về Pháp. Ảnh: AP