WHO nói gì về chủng Covid-19 mới?

Các nhà khoa học Trung Quốc cảnh báo, một biến chủng mới của virus corona được phát hiện ở Nam Phi có thể gây ra mối đe dọa tiềm tàng đối với an toàn sinh học. (Ảnh: Depositphotos)

“Chúng tôi đã lưu ý bài báo này và cảm ơn các nhà nghiên cứu đã chia sẻ những phát hiện của họ trong bản thảo. Động vật, đặc biệt là động vật hoang dã là nguồn gốc của hơn 75% các bệnh truyền nhiễm mới ở người. Đồng thời, nhiều bệnh khác cũng do virus mới gây ra. WHO cho biết, virus corona thường được tìm thấy ở động vật, bao gồm cả ở dơi”, WHO tuyên bố.

Tuy nhiên, mối nguy hiểm của một loại Covid-19 mới có thể gây ra làn sóng đại dịch mới vẫn cần được nghiên cứu.