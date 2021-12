WHO khuyến nghị mới nhất về việc phối hợp các vaccine mũi thứ hai và mũi tăng cường

Theo đó, phụ thuộc vào nguồn sẵn có, vaccine ngừa Covid-19 có công nghệ mRNA như của Pfizer hay Moderna có thể được sử dụng tiêm mũi tiếp theo sau các liều ban đầu là vaccine AstraZeneca và ngược lại.



Có thể sử dụng vaccine AstraZeneca và bất kỳ loại vaccine công nghệ mRNA nào sau mũi vaccine bất hoạt ban đầu của Sinopharm. Hướng dẫn được đưa ra dựa trên khuyến nghị từ Nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược của WHO về vaccine vào đầu tháng này.



Khuyến nghị được đưa ra sau một nghiên cứu vào tuần trước cho thấy tiêm vaccine Moderna 9 tuần sau mũi đầu tiên tiêm AstraZeneca hoặc Pfizer/BioNTech giúp có phản ứng miễn dịch tốt hơn.



Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới cho rằng việc kết hợp các loại vaccine cần tính đến dự báo nguồn cung, khả năng tiếp cận và lợi ích, rủi ro của vaccine ngừa Covid-19 đang được sử dụng. Tổ chức Y tế thế giới sẽ đưa thêm khuyến nghị nếu có thêm dữ liệu.



Hiện nhiều quốc gia đã đi trước trong việc kết hợp vaccine khi số lượng ca mắc Covid-19 tăng vọt, nguồn cung cấp thiếu và tiêm chủng chậm do một số lo ngại về vấn đề an toàn./.