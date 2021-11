Theo WHO, nguy cơ này có thể ảnh hưởng đến tiến độ và an toàn của chiến dịch tiêm chủng.



WHO cảnh báo thiếu 1-2 tỷ ống tiêm vắc xin năm 2022

Reuters dẫn lời chuyên gia Lisa Hedman thuộc WHO kêu gọi giới chức y tế các nước cần lập kế hoạch về nhu cầu của mình để tránh rơi vào tình trạng hoảng loạn "tích trữ và thu mua" ống tiêm, giống cảnh thiếu trang thiết bị bảo hộ cá nhân ở thời kỳ đầu đại dịch.



"Chúng ta có thể rơi vào cảnh thiếu ống tiêm chủng trên toàn cầu, từ đó dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như chậm trễ tiêm chủng và gây lo ngại về độ an toàn", bà Hedman nói tại một cuộc họp báo của Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ.



Nữ quan chức này cảnh báo, tình trạng thiếu ống tiêm còn có thể làm trì hoãn các chương trình tiêm chủng định kỳ, đặc biệt là với trẻ em, và các dịch vụ y tế khác. Điều này có thể khiến nhiều nước nghèo buộc phải tái sử dụng ống tiêm và kim tiêm một cách không an toàn.



Bà Hedman cho biết, đến nay, khoảng 6,8 tỷ liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm trên toàn cầu, gần gấp đôi lượng vắc xin tiêm định kỳ, trong khi tổng sản lượng ống tiêm phục vụ tiêm chủng vào khoảng 6 tỷ ống/năm. Điều đó có nghĩa là thế giới có nguy cơ thiếu tới 2 tỷ ống tiêm trong năm 2022 nếu các nhà máy không chuyển sang sản xuất ống tiêm cho các chiến dịch chủng ngừa Covid-19.