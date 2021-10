Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, bày tỏ lo ngại một loại virus nguy hiểm có thể xuất hiện vào một thời điểm nào đó. Ông Ghebreyesus kêu gọi các nước hãy tăng cường sức mạnh cho WHO.

Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

“Chắc chắn về mặt sinh học, một loại virus mới sẽ xuất hiện nhưng chúng ta không thể kiểm soát được”, ông Ghebreyesus phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng tài chính và y tế của nhóm 20 nền kinh tế lớn G20.



Người đứng đầu WHO thúc giục cộng đồng quốc tế rút ra bài học từ đại dịch Covid-19 hiện nay để sẵn sàng cho các tình huống trong tương tự.



Theo ông Ghebreyesus, thế giới cần một tổ chức WHO có tài chính bền vững, mạnh mẽ và được trao quyền, một cơ chế đảm bảo phản ứng nhanh chóng với đại dịch.



Số ca bệnh và tử vong do Covid-19 trên toàn cầu đang tăng lên do sự bùng phát diễn ra ở châu Âu. Ngày 29/10, thế giới có thêm 500.000 ca Covid-19.



Bà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về Covid-19, cho biết, biến thể Delta và mùa đông đang đến gần có thể khiến dịch nặng nề hơn. Tổ chức này đang theo dõi hơn 30 dòng nhánh của biến thể Delta, bao gồm cả AY.4.2 có khả năng lây lan nhanh.



Hiện tại, có khoảng 38,6% dân số toàn cầu đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19. Khoảng 40 nước chủng ngừa cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Một số nước đã tiêm mũi nhắc lại cho những người suy giảm miễn dịch, người cao tuổi và đối tượng có nguy cơ phơi nhiễm cao.