Wendy khóc mẹ, Trizzie Phương Trinh hứa giải oan cho Phi Nhung

Your browser does not support the video tag.

Khi được hỏi có điều gì muốn nhắn nhủ đến giọng ca quá cố hay không, Trizzie Phương Trinh sụt sùi trong nước mắt chia sẻ: "Nhung ơi em ra đi thanh thản nha, còn những chuyện em oan ức, chị và Wendy sẽ giải oan cho em, em đừng lo gì hết.

Chị sẵn sàng bên em và gia đình, những lúc em còn sống cũng như khi em ra đi. Chị chào tạm biệt em, một ngày nào đó chị em sẽ gặp lại, thương em rất là nhiều".

Ngoài ra, con rể của Phi Nhung cũng gửi lời đến mẹ quá cố. Vì sinh sống và làm việc ở Mỹ từ nhỏ nên chồng của con gái cố ca sĩ không nói rành tiếng Việt.