Web lậu đổi tên miền 73 lần để phát lậu trận chung kết bóng chuyền Việt Nam và Thái Lan

Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là kẻ phát tán nội dung vi phạm đã có sẵn một “kho” tên miền dự phòng, liên tục thay đổi khi bị chặn.

Đại diện VTVcab chia sẻ, trong trận chung kết bóng chuyền nữ giữa Việt Nam và Thái Lan vừa qua, hệ thống giám sát bản quyền đã phát hiện vi phạm từ sớm, ngay khi có dấu hiệu phát lậu tín hiệu trận chung kết vào lúc 10h sáng ngày 3/8.

“Chúng tôi chặn tên miền ‘thập cẩm 1’ thì chưa đầy vài phút sau xuất hiện ‘thập cẩm 2’, rồi 3, 4. Cho đến lúc kết thúc trận đấu, chúng tôi đã ghi nhận 73 lần đổi đuôi tên miền. Cứ mỗi lần bị chặn, hacker lại tung ra một tên miền mới và chuyển hướng người dùng chỉ trong tích tắc”, đại diện VTVcab cho biết.

Thực tế cho thấy các nhóm phát lậu đang sở hữu hạ tầng kỹ thuật rất chuyên nghiệp, có thể tự động hóa việc tạo mới domain, chuyển hướng link, thậm chí thuật toán theo dõi các lệnh chặn để phản ứng ngay lập tức.

Điều này đặt ra thách thức rất lớn cho các đơn vị phát sóng chính thức, khi không chỉ phải đầu tư bản quyền nội dung, mà còn phải theo đuổi một cuộc chiến công nghệ căng thẳng với các nhóm hacker ngày càng tinh vi và có tổ chức.