Vứt bánh ngọt vào sọt rác, phụ huynh Hà Nội gây 'bão' mạng chuyện dạy con

Vụ việc chiếc bánh

Mới đây, mạng xã hội lan truyền câu chuyện xảy ra tại một tiệm bánh ngọt ở Hà Nội.

Theo chia sẻ của chị N.H. (chủ tiệm), một người mẹ đưa con đến mua bánh nhưng không để ý, để bé chạy ra quầy nghịch và làm hỏng chiếc bánh kem mà tiệm chuẩn bị cho khách khác.

Phía tiệm đề nghị người mẹ mua lại chiếc bánh vì “không thể phục vụ khách cái bánh này nữa”. Tuy nhiên, vị khách tỏ ra khó chịu, cho rằng lỗi thuộc về nhân viên “không giữ tay bé lại” và “để đĩa bánh ở đấy nên bé mới nghịch”, cho rằng tiệm có thể khắc phục bằng cách “bỏ miếng bánh đấy ra là xong”.

Sau cùng, người mẹ cũng đồng ý trả tiền nhưng lại ném thẳng chiếc bánh vào thùng rác rồi bỏ đi, khiến nhân viên và chủ tiệm bức xúc.

Câu chuyện ở một tiệm bánh tại Hà Nội gần đây gây tranh cãi trên mạng về chuyện dạy con. Ảnh chụp màn hình

Sau sự việc, chị H. đăng bài viết trên trang cá nhân để chia sẻ cảm xúc, đồng thời bày tỏ mong muốn khách hàng không lặp lại hành động lãng phí đồ ăn như vậy. Chị khẳng định không có chuyện bánh hỏng từ trước.