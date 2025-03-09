Với chiến thắng 2-0 trước U23 ﻿U23 Bangladesh, U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu có 3 điểm. Và kết quả này cũng giúp đội bóng của HLV Kim Sang Sik vươn lên đầu bảng sau lượt trận đầu tiên ở bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026

Phút 90+4: Trận đấu kết thúc﻿

Phút 90+3: Phi Hoàng đưa bóng chạm xà﻿

Phút 90: Trận đấu có 4 phút bù giờ﻿

Phút 87: Văn Thuận vào sân thay cho Xuân Bắc﻿

Phút 83: Viktor Lê nhân đôi cách biệt﻿

Từ pha đá phạt góc, Lý Đức đánh đầu đưa bóng tới chỗ Viktor Lê để cầu thủ Việt kiều này ﻿dứt điểm bằng đầu nâng tỉ số lên 2-0

Ảnh: Xuân Tùng

Phút 77: ﻿Viktor Lê đưa bóng dội xà ngang

Một lần nữa Viktor Lê lại có cơ hội, nhưng pha dứt điểm lại dội xà ngang bật ra﻿

Phút 75: Đến lượt Viktor Lê bỏ lỡ ﻿

Cầu thủ đang khoác áo Hà Tĩnh có pha dứt điểm tốt nhưng không thắng được thủ môn U23 Bangladesh﻿

Viktor Lê liên tục có cơ hội. Ảnh: Xuân Tùng

Phút 65: Văn Trường được cho ra nghỉ﻿

Vào thay là Thái Sơn﻿

Phút 63: Nguy hiểm﻿

Một lần nữa Xuân Bắc có cơ hội, tuy nhiên pha dứt điểm sau đó lại không thắng được thủ môn đội bạn

Ảnh: Xuân Tùng

Phút 59: Xuân Bắc bỏ lỡ cơ hội﻿

Sau 1 pha dàn xếp tấn công bên cánh trái, bóng được đưa vào trong cho Xuân Bắc. Ở tư thế trống trải, tiền vệ của U23 Việt Nam lại đưa bóng ra ngoài﻿

Phút 58: U23 Việt Nam thay người﻿

Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ, Đình Bắc được rút ra nghỉ. Vào thay là Viktor Lê, Khuất Văn Khang, Quốc Việt﻿

20h06: Hiệp 2 bắt đầu﻿

19h49: Hiệp 1 kết thúc﻿

Phút 45+1: Cơ hội cho U23 Việt Nam﻿

Ngọc Mỹ băng xuống nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, nhưng sau đó cú căng vào của chân sút bên phía U23 Việt Nam lại không tốt﻿

Phút 40: Cơ hội cho Bangladesh﻿

Rất may, pha dứt điểm cuối cùng của một cầu thủ áo trắng lại không hiểm﻿

Phút 35:

U23 Bangladesh được hưởng quả phạt từ ngoài vòng cấm trong tình huống Văn Trường tranh chấp hợp lệ. Hossain thực hiện cú đá phạt dù không quá khó nhưng thủ môn Trung Kiên cần tới hai nhịp mới làm chủ tình hình.

Phút 19: Cơ hội﻿

Thêm một cơ hội nữa dành cho U23 Việt Nam, Thanh Nhàn trả bóng ngược ra để đội trưởng Văn Trường dứt điểm đưa bóng đi hơi cao so với khung thành U23 Bangladesh.﻿

Phút 16: Ngọc Mỹ mở tỉ số﻿

Từ đường chọc khe của Đình Bắc, Ngọc Mỹ phá bẫy việt vị và trong tư thế đối mặt với thủ môn đội bạn dễ dàng mở tỉ số﻿

U23 Việt Nam mở tỉ số: Ảnh: Xuân Tùng

Phút 13: Nguy hiểm

Từ qủa phạt góc của U23 Bangladesh, thủ môn Trung Kiên có 2 tình huống liên tiếp xử lý thiếu an toàn. Rất may, U23 Bangladesh không tận dụng thành công

Phút 11: Phi Hoàng đưa bóng dội cột dọc﻿

Pha dứt điểm từ ngoài vòng 16m50 của Phi Hoàng khiến tất cả bất ngờ, nhưng đáng tiếc bóng lại tìm đến cột dọc bật ra﻿

Phút 5: U23 Việt Nam chơi chủ động và dồn ép ﻿U23 Bangladesh

Tuy nhiên, vẫn chưa tìm được cơ hội rõ rệt﻿

Ảnh: Xuân Tùng

19h00: Trận đấu bắt đầu﻿

18h55: Hai đội ra sân chuẩn bị cho trận đấu﻿

18h00: U23 Việt Nam công bố đội hình xuất phát﻿

﻿Ở trận đấu đầu tiên tại bảng C, U23 Yemen dễ dàng đánh bại U23 Singapore với tỉ số 2-1

HLV Kim Sang Sik có mặt theo dõi trận đấu

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Anh Quân, Công Phương, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Văn Khang, Văn Trường, Đình Bắc.

U23 Bangladesh: Srabon, Shanta, Ahad Topu, Hossen, Hossain, Rahman Jony, Morsalin, Salik, Ni Jum, Cuba Mitchell, Rahul.

Nhận định trước trận