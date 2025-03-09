Vượt qua U23 Bangladesh, U23 Việt Nam vươn lên đầu bảng

Với chiến thắng 2-0 trước U23 U23 Bangladesh, U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu có 3 điểm. Và kết quả này cũng giúp đội bóng của HLV Kim Sang Sik vươn lên đầu bảng sau lượt trận đầu tiên ở bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026
Phút 90+4: Trận đấu kết thúc
Phút 90+3: Phi Hoàng đưa bóng chạm xà
Phút 90: Trận đấu có 4 phút bù giờ
Phút 87: Văn Thuận vào sân thay cho Xuân Bắc
Phút 83: Viktor Lê nhân đôi cách biệt
Từ pha đá phạt góc, Lý Đức đánh đầu đưa bóng tới chỗ Viktor Lê để cầu thủ Việt kiều này dứt điểm bằng đầu nâng tỉ số lên 2-0
Phút 77: Viktor Lê đưa bóng dội xà ngang
Một lần nữa Viktor Lê lại có cơ hội, nhưng pha dứt điểm lại dội xà ngang bật ra
Phút 75: Đến lượt Viktor Lê bỏ lỡ
Cầu thủ đang khoác áo Hà Tĩnh có pha dứt điểm tốt nhưng không thắng được thủ môn U23 Bangladesh
Phút 65: Văn Trường được cho ra nghỉ
Vào thay là Thái Sơn
Phút 63: Nguy hiểm
Một lần nữa Xuân Bắc có cơ hội, tuy nhiên pha dứt điểm sau đó lại không thắng được thủ môn đội bạn
Phút 59: Xuân Bắc bỏ lỡ cơ hội
Sau 1 pha dàn xếp tấn công bên cánh trái, bóng được đưa vào trong cho Xuân Bắc. Ở tư thế trống trải, tiền vệ của U23 Việt Nam lại đưa bóng ra ngoài
Phút 58: U23 Việt Nam thay người
Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ, Đình Bắc được rút ra nghỉ. Vào thay là Viktor Lê, Khuất Văn Khang, Quốc Việt
20h06: Hiệp 2 bắt đầu
19h49: Hiệp 1 kết thúc
Phút 45+1: Cơ hội cho U23 Việt Nam
Ngọc Mỹ băng xuống nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, nhưng sau đó cú căng vào của chân sút bên phía U23 Việt Nam lại không tốt
Phút 40: Cơ hội cho Bangladesh
Rất may, pha dứt điểm cuối cùng của một cầu thủ áo trắng lại không hiểm
Phút 35:
U23 Bangladesh được hưởng quả phạt từ ngoài vòng cấm trong tình huống Văn Trường tranh chấp hợp lệ. Hossain thực hiện cú đá phạt dù không quá khó nhưng thủ môn Trung Kiên cần tới hai nhịp mới làm chủ tình hình.
Phút 19: Cơ hội
Thêm một cơ hội nữa dành cho U23 Việt Nam, Thanh Nhàn trả bóng ngược ra để đội trưởng Văn Trường dứt điểm đưa bóng đi hơi cao so với khung thành U23 Bangladesh.
Phút 16: Ngọc Mỹ mở tỉ số
Từ đường chọc khe của Đình Bắc, Ngọc Mỹ phá bẫy việt vị và trong tư thế đối mặt với thủ môn đội bạn dễ dàng mở tỉ số
Phút 13: Nguy hiểm
Từ qủa phạt góc của U23 Bangladesh, thủ môn Trung Kiên có 2 tình huống liên tiếp xử lý thiếu an toàn. Rất may, U23 Bangladesh không tận dụng thành công
Phút 11: Phi Hoàng đưa bóng dội cột dọc
Pha dứt điểm từ ngoài vòng 16m50 của Phi Hoàng khiến tất cả bất ngờ, nhưng đáng tiếc bóng lại tìm đến cột dọc bật ra
Phút 5: U23 Việt Nam chơi chủ động và dồn ép U23 Bangladesh
Tuy nhiên, vẫn chưa tìm được cơ hội rõ rệt
19h00: Trận đấu bắt đầu
18h55: Hai đội ra sân chuẩn bị cho trận đấu
18h00: U23 Việt Nam công bố đội hình xuất phát
Ở trận đấu đầu tiên tại bảng C, U23 Yemen dễ dàng đánh bại U23 Singapore với tỉ số 2-1
Đội hình dự kiến
U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Anh Quân, Công Phương, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Văn Khang, Văn Trường, Đình Bắc.
U23 Bangladesh: Srabon, Shanta, Ahad Topu, Hossen, Hossain, Rahman Jony, Morsalin, Salik, Ni Jum, Cuba Mitchell, Rahul.
Nhận định trước trận
Dù chỉ có 4 ngày chuẩn bị, U23 Việt Nam vẫn được đánh giá vượt trội hơn hẳn U23 Bangladesh trong cuộc đối đầu sắp tới. Khoảng cách 71 bậc trên bảng xếp hạng FIFA giữa hai đội tuyển quốc gia phần nào cho thấy sự chênh lệch về trình độ.
Dưới sự dẫn dắt của HLV AKM Saiful Bari Titu, U23 Bangladesh có điểm sáng là cầu thủ trẻ Cuba Mitchell từng chơi cho các CLB Anh. Tuy nhiên, họ đã thua 2-4 trong trận giao hữu gần đây với Bahrain.
Ngược lại, thầy trò HLV Kim Sang Sik sở hữu nền tảng chiến thuật nhuần nhuyễn từ nhiều đợt tập trung trước, đặc biệt là sau chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025.
Với bản lĩnh đã được tôi luyện, U23 Việt Nam đặt mục tiêu không chỉ giành chiến thắng mà còn phải thắng đậm, tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
Thông tin lực lượng
U23 Việt Nam: Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung lần đầu có mặt.
U23 Bangladesh: Tiền vệ Cuba Mitchell mang 3 dòng máu là Anh, Jamaica và Bangladesh.