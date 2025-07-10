Vượt núi đưa học sinh xuống trường tránh bão

Ngoài chịu thiệt hại nặng nề của cơn bão số 10, thôn Nậm Miện , xã Dương Quỳ, tỉnh Lào Cai còn bị cô lập nhiều ngày nay. Để ra tới trường chính, các em phải đi bộ quãng đường 8km vượt qua hàng chục điểm sạt lở.

Bước chân xuống núi của cô bé Bàn Thị Mấy, học sinh lớp 7, Trưởng Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Thẩm Dương thêm nặng trĩu khi giờ đây em đã không còn nhà để về.

"Nhà cửa con trôi hết rồi, bây giờ con đi bộ ra đây để các thầy cô đón xuống trường bán trú. Ra trường con sẽ yên tâm vì được an toàn", em Mấy chia sẻ.

Nhà trường cắt cử giáo viên vượt núi đón học sinh xuống trường bán trú tránh bão

Con đường đến trường của học sinh ở Dương Quỳ vơi bớt khó khăn với sự tiếp sức của các thầy cô. Nhà trường cắt cử giáo viên vượt núi đến tận điểm cuối cùng có thể đi được xe máy để đón các em.

Thầy giáo Hoàng Anh Tuấn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Thẩm Dương, xã Dương Quỳ, tỉnh Lào Cai chia sẻ: "Các thầy cô giáo đến tận nơi điểm sạt để đón học sinh ở đầu dưới này, còn đầu trên phụ huynh sẽ đưa học sinh xuống và các thầy cô sẽ đón ở hai đầu".

Các thầy cô giáo đến tận nơi điểm sạt để đón học sinh

Sau 1 hành trình gian nan, cách đây 2 hôm, 81 học sinh đã có mặt đầy đủ ở khu bán trú. Trên khuôn mặt nhiều em vẫn chất chứa nhiều nỗi buồn bởi gia đình chịu thiệt hại nặng nề trong trận thiên tai vừa qua. Nhưng với sự chăm sóc, động viên của các thầy cô giáo sẽ là điểm tựa để các em an tâm học tập cùng nhau vượt qua những khó khăn.

Giao thông ở xã Dương Quỳ rất nhiều điểm sạt lở

Việc đảm bảo nhu yếu phẩm được trường chuẩn bị từ nhiều ngày nay. Việc duy trì học sinh ở bán trú, chăm sóc nuôi dưỡng là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho các em

Việc đảm bảo nhu yếu phẩm, nước sạch cho học sinh bán trú được nhà trường chủ động từ nhiều ngày nay trong trường hợp mưa lũ kéo dài. Những suất quà của các mạnh thường quân cũng được gửi về đây để các em có đủ điều kiện ăn ở.

Thầy giáo Lương Cảnh Toàn, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT THCS Thẩm Dương, xã Dương Quỳ, tỉnh Lào Cai cho biết: "Cơn bão số 11, nhà trường lên phương án đảm bảo cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn cho các em ăn ở, để các em ăn ở. Những em có hoàn cảnh mất mát, nhà trường có 1 suất quà động viên tinh thần".

Với sự động viên của thầy, cô giáo các em an tâm học tập

81 học sinh đã được đưa về khu bán trú

Nhà của em Bàn Thị Mấy bị lũ cuốn trôi. Em đã được thầy cô đón xuống trường bán trú

Qua mỗi trận mưa lũ, những con đường đến trường của học sinh vùng cao Lào Cai lại thêm gian nan với rất nhiều hiểm nguy rình rập. Bởi vậy, việc duy trì học sinh ở bán trú, chăm sóc nuôi dưỡng là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho các em.