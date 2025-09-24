Vượt nghịch cảnh, người phụ nữ Ê Đê khởi nghiệp thành công từ thổ cẩm

Trong căn nhà mới khang trang, kiên cố giữa buôn Kla, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk, chị H’Yar Kbuôr (SN 1965) say sưa ngắm từng nét hoa văn trên tấm áo thổ cẩm vừa dệt xong. Chị vui mừng khoe, sản phẩm thổ cẩm của chị em trong buôn Kla đã được nhiều người biết đến.

Sinh ra trong gia đình nghèo, năm lên 5 tuổi, sau một trận ốm nặng, một chân của H’Yar teo lại rồi liệt hẳn. Từ đây, cuộc đời chị gắn bó với chiếc nạng gỗ. Học đến lớp 6, vì trường xa, sức khỏe yếu, chị đành nghỉ học và được mẹ truyền nghề dệt thổ cẩm từ đó.

Dù khiếm khuyết về thể chất, bù lại chị H’Yar được trời phú cho đôi bàn tay khéo léo. Bằng tình yêu đặc biệt với thổ cẩm, từ niên thiếu chị đã dệt thành thạo những hoa văn cổ truyền phức tạp mà ít người làm được. Khung cửi, sợi chỉ và những hoa văn rực rỡ đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của chị H’Yar Kbuôr.

Hàng ngày chị H’Yar vẫn miệt mài bên khung dệt, tạo ra sản phẩm thổ cẩm hoa văn sắc sảo.

Không dừng lại ở đó, chị H’Yar Kbuôr còn quyết tâm học nghề may rồi mở được một tiệm may nhỏ ngay trong buôn. Chị vừa dệt vừa may để tự nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình.