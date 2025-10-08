Vượt mọi rào cản đến với nhau, hai cô gái hạnh phúc đón cặp song sinh thiên thần

Mẹ khóc rất nhiều khi con gái tiết lộ bí mật

Lê Nhân (SN 1997, quê Bình Định, nay là Gia Lai) từng có lúc nghĩ cuộc đời mình giống như trò đùa của số mệnh.

Nhân là con gái út trong một gia đình có 7 anh em, phía trên là 6 người anh trai. Ba mẹ cô cố sinh đến lần thứ 7 vì mong có một mụn con gái. Thế nhưng, cô con gái duy nhất của gia đình lại bị “bà mụ nặn nhầm”.

Lê Nhân nhận ra mình khác biệt từ khi còn nhỏ. Nhân không thích chơi búp bê, nhảy dây... hay những trò chơi của con gái. Trái lại, Nhân thích chơi bắn bi, đập gỗ, leo trèo... hòa mình vào nhóm mười mấy cậu con trai.

Lê Nhân (bên trái) và Bé Em

Vào cấp 2, Nhân vẫn để tóc tém. Mãi sau này, Nhân mới để tóc dài và đó là lúc cô nhận ra mình có cảm xúc đặc biệt với người cùng giới. Năm 16 tuổi, khi ra đời bươn chải, Nhân thực sự hiểu mình muốn gì.

“Năm 17 tuổi, tôi công khai với mẹ. Tôi nói, mình không giống như giới tính được sinh ra và muốn yêu con gái. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều. Kể từ đó, mỗi lần tôi về quê chơi, mẹ đều thủ thỉ những điều khác lạ.