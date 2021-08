Vượt mặt BTS, IU là Nữ hoàng BXH Kpop của Billboard

6 ca khúc của TWICE từng đạt #1 tại K-pop Hot 100 là: Signal, Likey, Heart Shaker, What Is Love, Dance The Night Away và Feel Special.

TWICE cũng có nhiều lần giành Daesang Song of the Year trong các lễ trao giải âm nhạc lớn cuối năm đủ để chứng tỏ các cô gái nhà JYP sở hữu nhiều “hit” thế nào.

TWICE chính là nhóm nhạc đứng ở vị trí thứ 3 trên Bảng xếp hạng này. TWICE với nhiều ca khúc vui tươi, năng động, giai điệu dễ “gây nghiện” luôn được đón nhận rất nồng nhiệt và luôn có thứ hạng cao trên các Bảng xếp hạng âm nhạc lớn và uy tín của Kpop.

BTS có cơ hội được hợp tác với những nghệ sỹ nổi tiếng nhất của thế giới: Nicki Minaj, The Chainsmokers, Halsey, Steve Aoki…Các ca khúc được phát hành của BTS còn luôn giành được những vị trí cao nhất trong nhiều tuần liền tại BXH đình đám Billboard Hot 100.

Tại BXH K-pop Hot 100 BTS góp mặt 8 ca khúc từng đạt #1 tại BXH này là: DNA, Fake Love, Idol, Boy With Luv (ft Halsey), ON, Dynamite, Butter và Permission to Dance.

BTS là nhóm nhạc thần tượng có nhiều ca khúc đạt #1 nhất trên BXH này.

1. IU

“Nữ hoàng nhạc số” IU đã xuất sắc vượt qua nhóm nhạc nam đình đám BTS để trở thành nghệ sỹ có nhiều ca khúc đạt #1 nhất trên BXH K-pop Hot 100.

Tất cả các ca khúc của IU sau khi phát hành đều nhanh chóng chiếm lĩnh các BXH âm nhạc lớn và uy tín tại Hàn Quốc. Các ca khúc của IU luôn được các khán giả Hàn Quốc và cả quốc tế cực kỳ yêu thích và đón nhận nồng nhiệt.

Cô sở hữu tới 15 ca khúc từng đạt #1 tại BXH K-pop Hot 100 là: You & I, Every End of the Day, The Red Shoes, Friday, Not Spring, Love or Cherry Blossom (ft High4), My Old Story, Love Story (ft Epik High), SoulMate (ft Zico), Bbibbi, Love Poem, Blueming, Eight (ft Suga), Celebrity, Lilac, Nakka (ft AKMU).

IU là nghệ sỹ đầu tiên có tới 10 đến 15 ca khúc từng đạt #1 trong lịch sử BXH K-pop Hot 100

Thủy Tiên

Theo VieNamNet